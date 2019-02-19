بالفيديو والصور.. الكشف عن سيارة فورد فوكس ST 2020

واشنطن(صدى):

وأخيراً وبعد طول انتظار تم نشر الصور الرسمية الأولى لسيارة الهاتشباك عالية الأداء فورد فوكس ST 2020 الجديدة كلياً ، أعلى نسخة من سيارات فورد فوكس

فبعد أن زودناكم في العديد من الأخبار السابقة بمجموعة من الصور التجسسية لنسخة تجريبية من سيارة فورد فوكس اس تي – Ford Focus ST 2020 ، حصلنا اليوم على صور أجدد سيارات فورد 2020 .

ميكانيكياً تعتمد سيارة فورد فوكس ST 2020 على محرك ايكوبوست 4 سلندر سعة 2.3 لتر يولد قوة 276 حصان و 420 نيوتن.متر من عزم الدوران ، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 6 ثواني .

كما تتوفر نسخة ST من فورد فوكس 2020 بخيار من محركات EcoBlue الديزل سعة لترين يولد قوة 187 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وتتصل محركات سيارة فورد فوكس اس تي 2020 مع قير عادي من 6 سرعات ، وتتوفر مع قير اوتوماتيك من 7 سرعات .

وحصلت نسخة اس تي من سيارة فورد فوكس 2020 التي تعمل بنظام دفع أمامي للعجلات على ستيرنج كهربائي مما يوفر تجاوب سريع لمقود السيارة ، وترس تفاضلي محدود الإنزلاق الكتروني .

واللمسات الخارجية التي تتميز بها هذه النسخة من سيارة فوركس 2020 تضمنت حصولها على فتحات تهوية أكبر حجماً ، وزودت السيارة بشعارات ST إلى جانب امتلاكها اطارات مختلفة ، ومن الخلف زودت فورد فوكس اس تي بجناح خلفي أكبر حجماً من المتوفر في الطراز الأساسي .

وعلى الرغم من عدم إعلان سعر نسخة اس تي من فورد فوكس 2020 إلا أن فريقنا في عرب جي تي يرجح أن يبدأ سعر أجدد سيارات فورد 2020 من 36,173 دولار أمريكي أي ما يعادل 135,648 ريال .

وكما تعلمون تنافس سيارة فورد فوكس اس تي الأمريكية كلاً من ؛ فولكس فاجن جولف GTI الألمانية ، و هونداي i30N الكورية ، و رينو ميجان RS الفرنسية .