” آبل ” تكشف عن مفاجأة كبرى

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” آبل ” الأمريكية، عن مفاجأة كبرى حيث أنها بدأت فعليا تستعد لعصر ما بعد هواتف ” آيفون ” الذكية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ” آبل ” ، تيم كوك، أن شركته تحاول تقلص الاعتماد على مبيعات ” آيفون ” ، استعدادا للدخول إلى عصر ما بعد الهواتف الذكية وبالأخص عصر ما بعد ” آيفون ” .

وأشار ” كوك ” إلى أن الشركة تجري حاليا تغييرات كبيرة في قياداتها، لإعادة ترتيب أولوياتها في قطاعات المعدات والذكاء الاصطناعي والخدمات والتجزئة؛ فيما بدأت في إعادة هيكلة كاملة في عدد كبير من أقسام الشركة.

وتعمل ” آبل ” في الفترة المقبلة بتطوير مجال الخدمات التي تقدمها والتقنيات التحويلية على حساب الاهتمام بمبيعات هواتف ” آيفون ” الشهيرة لديها؛ بينما تعد أبرز الخدمات والتقنيات التي ستهتم بها ” آبل ” في الفترة المقبلة، خدمات الترفيه المرئي، وتحديدا مشروعات متعلقة بـ” عالم السينما والتلفزيون ” .