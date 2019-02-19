صدمة كبيرة لمنتظري هاتف ” جلاكسي إس 10 بلس “
كشفت تسريبات صحفية عما وصفته بـ ” صدمة كبيرة ” لمنتظري أيقونة سامسونج الجديدة ” جلاكسي إس 10 بلس ” ، والذي سيقتل طموحات أبل وجوجل للبقاء على قمة أسواق الهواتف الذكية على حد تعبيرها .
وأكدت التقارير أنه رغم المميزات الغير مسبوقة للهاتف إلا أنه سيكون بسعر خيالي ، ليسجل 1500 دولار ، وهو أغلى سعر أعلنت عنه “سامسونج ” طوال تاريخها .
ويعتقد البعض أن هذا السعر سيكون لنسخة مخصوصة من الهاتف المنتظر وهي “ذات الهيكل الأسود السيراميك” تقريبا.
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
1500 دولار ويبقى “صامجنج” كوري تجاري وليس بمستوى سوتي مثلاً من حيث الجودة… مثل اللي يشتري هونداي جينيسيس ومسوي فيها شاطر “إص-كلاص بنص السعر” 🤣 وهو مش فاهم إنه الإس-كلاس وراها تاريخ وعراقة وجودة تعيش 50 سنة وتظل إس-كلاس بينما الهونداي خمس سنوات وتحصلها في التشاليح 🙄😝😂
Sam987[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت تكع وتدفع على الاس كلاص حقتك ٥٠ سنه وانت فاغر….مشكله الخاضع والذليل واللي حابس نفسه في براند معين مثل المرسيدس وابل ولايقبل التجربه لخوفه من عقوبتهم…
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 39 دقيقة
ها ها! ركبنا المرسيدس وركبنا غيرها قبل لا البعض من الأذلاء يعرف شو هي السيارة وظلت الإس كلاس وراح غيرها في خبر كان 😂