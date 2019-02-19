صدمة كبيرة لمنتظري هاتف ” جلاكسي إس 10 بلس “

وكالات(صدى):

كشفت تسريبات صحفية عما وصفته بـ ” صدمة كبيرة ” لمنتظري أيقونة سامسونج الجديدة ” جلاكسي إس 10 بلس ” ، والذي سيقتل طموحات أبل وجوجل للبقاء على قمة أسواق الهواتف الذكية على حد تعبيرها .

وأكدت التقارير أنه رغم المميزات الغير مسبوقة للهاتف إلا أنه سيكون بسعر خيالي ، ليسجل 1500 دولار ، وهو أغلى سعر أعلنت عنه “سامسونج ” طوال تاريخها .

ويعتقد البعض أن هذا السعر سيكون لنسخة مخصوصة من الهاتف المنتظر وهي “ذات الهيكل الأسود السيراميك” تقريبا.