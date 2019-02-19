الحزن يخيم على أحلام بعد وفاة أحد أقربائها

أبو ظبي(صدى):

خيم الحزن على الفنانة الإمارتية، أحلام، بعد وفاة ابن عمها؛ حيث قامت بنعيه عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت أحلام، صور الفقيد معلقةً: ” بِسْم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجعي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى إبن عمي عمر محمد سالم الدويس الشامسي إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون ” .

وتابعت: ” اللهم ارحم ابن عمي عبدك عمر الشامسي واغفرله وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا والذنوب أدعو له انه يسأل ” .