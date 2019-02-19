” نقل عسير ” تستكمل عملية إعادة سفلتة طريق رجال ألمع ــ محايل

محمد السعران(صدى):

قام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير بواحدة من عمليات الصيانة وإستكمال لبعض مشروعات طرق المنطقة وذلك لجعلها مؤهلة للسفر من خلالها بما يضمن أريحية وسلامة المسافرين وكذلك سلامة المركبات ، حيث قام الفرع هذا اليوم الإثنين بعمليات كشط وإستكمال إعادة السفلتة لطريق رجال ألمع رقم (٢١١)

من جهة محايل وإعادة الدهانات وعيون القطط وترسيم الحارات مخارج التحويل المرورية بمتابعة جهاز الإشراف مدير إدارة الصيانة على عقد الصيانة حيث يقوم المقاول شركة شبه الجزيرة بالعمل حسب التوجيهات.

كما نفذ فرع الوزارة عملية تجميل وتحسين الدورانات على طريق السودة بالأعمدة المرنة بدلاً من الدورانات الإسمنتية حيث تسهم هذه الأعمدة في حدوث إنعكاس ضوئي من السيارات لتظهر واضحة في الليل للمسافرين بمنظر جميل بالإضافة لوضوحها وظهورها للراغبين في تحويل السير وتبديل اتجاهاتهم .