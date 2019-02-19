الهند تنتظر زيارة ولي العهد

نايف السالم(صدى):

تنتظر الهند وصول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء؛ حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ كما سيلتقي أيضاً الرئيس رام ناث كوفيند؛ ونائب الرئيس فينكايا نايدو؛ خلال زيارته التي تستغرق يومين.

ومن المتوقع، أن يرافق ولي العهد وفدٌ رفيع المستوى يضم وزراء ورجال أعمال سعوديين بارزين؛ فيما سيتضمن جدول أعمال الاجتماعات بحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاستثمارات الثنائية والدفاع والأمن، والطاقة المتجددة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين؛ حيث قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ زيارة رسمية، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء وعدداً من كِبار المسؤولين ورجال الأعمال في الزيارة التي تستمر يومين، ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في القطاعات المشتركة كافة.