” المطيري ” يكرم عددا من مديري ومنسوبي شرطة الرياض

فيصل العنزي(صدى):

تأكيداً على حرص واهتمام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي , وبناءً على توجيه معاليه، كَرّمَ سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري كلٌ من سعادة مدير شرطة محافظة وادي الدواسر العميد/ فهد بن خالد العتيبي وسعادة مدير شرطة محافظة الرين العميد/ فهد بن عبدالله العجمي وسعادة مدير إدارة المتابعة الإجرائية العقيد/ سعد بن محمد اللحيدان ومساعد مدير مركز شرطة الثمامة الرائد/ نايف بن حزام المطيري وعددٌ من المنسوبين.

وذلك لقاء ما قدموه من جهود مميزه في كشف غموض عددٍ من الجرائم الجنائية مؤخراً. نقل لهم اللواء/ فهد المطيري خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها .

مثمناً لمعاليه دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة الرياض , مؤكداً في الوقت ذاته عزم رجال الأمن للمضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره