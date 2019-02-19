بعد فيديو مسيئ لأحد مشاهير السناب.. صحة القنفذة تحقق مع موظفتين بمستشفى

نايف السالم(صدى):

فتحت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، تحقيقًا مع موظفتين بمستشفى القنفذة العام، عقب مقطع فيديو متداول لقيام أحد المراجعين من مشاهير برنامج سناب شات بحركة غير أخلاقية لهما بعدما طلبا التصوير معه.

ومن جانبه، وجه مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق بالواقعة ، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

ومن الجدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن استيائهم من مثل هذه الأفعال الخادشة للحياء؛ حيث أنها جاءت من شخص مسن يعتبر قدوة للكثير من متابعيه مطالبين الجهات الأمنية بفتح ملف للتحقيق في حيثيات المقطع، وردعه من فعل مثل هذه الأفعال الخادشة للحياء.