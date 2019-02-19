متحدية الانتقادات..شمس الكويتية تنشر مقطعًا يجمع ” رقصاتها الجريئة “
وسط موجة الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الفنانة شمس الكويتية، بسبب ظهورها الجريء، ورقصها مرتدية فساتين ” فاضحة ” ،نشرت شمس فيديو يجمع عدة رقصات لها بالحفلات في تحد واضح لمنتقديها.
وعلّقت شمس على الفيديو : ” باي باي والقلب داعيلك ” ، وقامت بغلق خاصية التعليقات تجنبًا لانتقادات المتابعين.
وظهرت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل في وقت سابق وهي ترقص بجرأة، وذلك خلال إحياء أحد حفلات الأعراس، مما عرّضها لموجة من الانتقادات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44997 ] نشر منذ 5 دقائق
فيها محنه ماهي في نص بنات أوروبا
البرد أشغلها
وأيمن مو عارف يتصرف😂😂😂😂😂😂