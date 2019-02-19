ضاحي خلفان: قطر بحاجة الى إعادة تأهيل نفسي لتعود يوما ما إلى الصف العربي حكوميًا

أبوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الثلاثاء، أن قطر بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي كي تعود يوما ما إلى الصف العربي.

وقال خلفان : ” لتعود قطر يوما ما إلى الصف العربي حكوميا فإنها بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي واجتماعي قومي يمكنها من الانسجام في الصف العربي ” .

وتابع: ” فقد أدمنت انتهاك أصول اللباقة السياسية بشأن قيمنا العربية الرصينة في التعامل مع كبار القوم ،وحقرت الإنسان العربي بإعلامها الذي صوره بالتخلف ” .

وأضاف: ” قادة تنظيم الاخوان استطاعوا أن يجعلوا من الحمدين وممن حولهم اتباع لهم ،وهكذا تتمكن بعض الجماعات المتطرفة من التأثير على الآخرين ” ،مستكملا: ” من قرأ لسيد قطب سيعلم أن الانقياء هم الذين يؤمنون بالقطبية وأن الآخرين أشرارا يجب التخلص منهم..وصلت هذه المعتقدات الى قناعة الحكومة القطرية ” .

واستكمل: ” لذلك سعت قطر في محاولة منها لقلب الانظمة العربية بربيعها المشؤوم الذي تقوده الجزيرة والمال القطري ” .

واستدرج قائلا: ” تأهيل الحكومة القطرية عروبيا وقوميا سيحتاج إلى وقت طويل لأن آلة الإعلام القطري شوهت الإنسان العربي حاكما ومحكوما، ولذلك فمن المتوقع ان يكون ذلك في ما بعد عصر تميم..وهو عصر قد يطول في ظل التيه السياسي القطري ” .