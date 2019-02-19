إجراءات إن لم تتبعها عند وقوع حادث مروري أمامك تتعرض للسجن والغرامة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن تغريم أي شخص 10 آلاف ريال وسجنه ثلاثة أشهر، في حال لم يبادر بتنفيذ ثلاثة إجراءات عند وقوع حادث مروري أمامه، حتى إن لم يكن طرفًا فيه.

وقالت الإدارة من خلال حسابها الرسمي بموقع: ” تويتر ” ، إن الإجراءات الثلاثة، هي: ” إيقاف المركبة في مكان الحادثة، المبادرة بإبلاغ الإدارة المختصة، إسعاف المصابين وتقديم المساعدة لهم حتى وصول سيارة الإسعاف ” .

وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين لهذه الإجراءات تأتي وفقًا للمادة 63 من نظام المرور.