بالفيديو.. مونيا الكويتية تتلقى 5 ملايين دينار تعويضًا عن تعرضها للتنمر!
صرحت الفنانة الكويتية مونيا، بأنها تلقت شيك بنكي قيمته ٥ ملايين دينار، هدية من شخص يدعي ” بو عبدالله ” ، وذلك كتعويض منه لها، عن تعرضها لحملة تنمر خلال الفترة الماضية.
وشكرت مونيا هذا الشخص، قائلة: ” مشكور يابو عبدالله ما قصرت تسلم إيديك.. وجيت البنك أصرف الشيك تسلم إيديك ” .
يذكر أن مونيا قد صرحت مسبقا بأن هناك عددًا من الإعلاميين تعمدوا أن يطعنوا في شرفها وكرامتها، موضحة أنها ستقاضي كل من يقوم بذلك لأنها اتخذت قرارًا بأن تكون لهم بالمرصاد.
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. شخص يهدي شيك خمسه مليون دينار كويتي لمونيا بسبب حملة التنمر ضدها . . . . مستحضرات طبية عالمية مصرح من وزارة الصحة الفرنسية و الكويتية✔ -لتفتيح البشرة – لتفتيح( المناطق ) الحساسة -لعلاج الهالات السوداء -لعلاج علامات التقدم بالسن – كريمات قبل الليزر و بعد الليزر -أداة التقشير le edge و exfolimate -منتجات ديرما دكتور DERMADOCTOR – و منتجات إم.إسام. جميعها متوفره بمتجر ؛ 🎀 @beauty.cosm.kw 🎀 الشحن لجميع الدول 🌐 @beauty.cosm.kw @beauty.cosm.kw @beauty.cosm.kw
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44997 ] نشر منذ 48 دقيقة
تتفق مع ناس يتنمرون عليها
ونصين يافليح😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23723 ] نشر منذ 44 دقيقة
5 مليون دينار من ابو عبدالله لمونيا
ايش هذا كله حب وغرام