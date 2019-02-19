ثلاثيني يذبح قريبه المسن بسبب 60 جنيه!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم رجل مصري 38عامًا، على ذبح زوج خالته 80 عامَا، بسبب خلاف على مبلغ 60 جنيها مصريا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أن الضحية يقطن بمفرده في الشقة بشارع معروف في وسط القاهرة.

وكان المتهم يتردد على المجني عليه لقضاء احتياجاته، والحصول منه على مبالغ مالية.

وفي يوم الجريمة حاول الجاني سرقة 60 جنيها وعندما حاول الأخير مقاومته ذبحه بسكين كانت بحوزته.