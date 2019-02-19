مفاجأة بخصوص الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

علي القحطاني(صدى):

صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، بأنه هناك مفاجأة بشأن الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، سيتم الإعلان عنها بعد 8 أشهر.

وأوضح أن وزارة العمل تعمل على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تشرف عليه الوزارة.

وفي السياق ذاته أوضح وكيل وزارة العمل، أحمد الزهراني، أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.