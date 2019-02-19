ظهور استثنائي للإكليل القمري على شكل ” قلب “

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أمس الأثنينن عن رصد ” الإكليل ” حول القمر الذي يكون في الغالب دائريًّا، لكنه هذه المرة في منظر استثنائي ظهر بشكل يشبه ” القلب ” بسماء مدينة جدة.

ويعتبر الإكليل من الظواهر الجوية البصرية، وهو عبارة عن طوق من الضوء حول القمر، يُرى بالعين المجردة.

والإكليل ينتج عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية أمام القمر، وهي ظاهرة تحدث في كل مكان حول العالم بشكل متكرر.