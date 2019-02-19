بالفيديو.. حقيقة وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي

أميرة خالد(صدى):

تداولت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي.

ومن جانبه استقبلت نادية لطفي، الخبر بطريقة كوميدية ساخرة من الشائعة التي طالما تم تكرارها .

وقالت نادية لطفي في تعليقها: ” العزاء جميل جدًا ،سعيكم مشكور ونشكر كل المعزين وغير المعزيين، والحمد لله ربنا أعطاني العمر حتى أرى من سأل عني ومن لم يسأل ” .

وعن طريقة استقبالها للشائعة قالت: ” جعلوني أقابل وأسمع أصوات أشخاص كثيرين لم أقابلهم منذ فترة ” .

ووجهت رسالة لمروجي الشائعات قائلة: ” ربنا يخليكم ليا، صحتي تمام، والعزاء كويس والإقبال عليه كبير ” .