بالفيديو.. الدكتور مرزوق بن تنباك يفتح قضية إعدام ساحر ” حوطة بني تميم ” ويرفض الاعتذار

حمود العنزي(صدى):

أعاد الدكتور مرزوق بن تنباك، الحديث عن قضية قتل ساحر ” حوطة بني تميم ” والتي حدثت قبل 20 عامًا، إذ حكم القاضي على شخص ثمانيني، بالإعدام بعد أن استمع لشهادة 12 نفر من الجن.

وعرض برنامج ” في الصورة ” ، ردًا من نجل قاضي ” حوطة بني تميم ” على معلومات الدكتور مرزوق في القضية، إذ قال إن والده لم يكن شاهد الجن الذين استمع لهم ولم يتم الأخذ بما سمع في الحكم على الساحر.

وأضاف، أنه تم إحراق العقد والسحرية التي وجدت في منزل المرأة المسحورة، مضيفًا ” القضية لم ينظر فيها الوالد نهائيًا ولم يحكم فيها، وأطالب الدكتور بالاعتذار وعدم الاعتماد على قصاصة في نشرت في صحيفة محلية ” .

من جانبه، رفض الدكتور مرزوق، الاعتذار إذ أوضح أن لديه شهود تؤكد أن القاضي حوطة بن تميم هو الذي بدأ القضية، ويعرف أنه هناك درجات تقاضي، واعتراضه جاء غضبًا على أن الجن يكون شادد على إنسان ويقتل.

نجل قاضي حوطة بني تميم يرد على معلومات د. #مرزوق بن تباك في قضية قتل الساحر..

ماذا قال؟ وكيف أجاب د. بن تبناك؟ د. #مرزوق_بن_تنباك_في_الصورة pic.twitter.com/IOV0KaJjAL — في الصورة (@Fealsora) February 18, 2019