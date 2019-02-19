تحذير من رياح وأمطار رعدية وغبار على 5 مناطق طوال اليوم

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على 5 مناطق هي ” حائل، الحدود الشمالية، نجران، المنطقة الشرقية، القصيم ” .

وتشهد منطقة حائل ” استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، وذلك بدءًا من الواحدة صباح اليوم وتنتهي في السادسة مساءًا.

بينما تشهد منطقة الحدود الشمالية ” استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” ، وذلك بدءًا من الواحدة صباحًا وتستمر حتى الـ11 صباح اليوم.

أما منطقة نجران فتشهد ” استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة ” ، بدءًا من الواحدة صباحًا وحتى الواحدة مساءًا.

ومن المنتظر أن تهطل أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، بدءًا من الرابعة فجرًا وحتى الثانية عصرًا.

وفي القصيم، تبدأ رياح سطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، في السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.