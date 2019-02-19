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بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة

بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة
حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إن هذا المبلغ الزهيد ” 10 يورو ” ولا تتبعه همة الناس، فإذا كان الأمر كذلك، وأن هذا الأمر عند أهل تلك البلاد لا يسألون عنه لأنه مبلغ زهيد.

وتابع ” السند ” ، فأن كانت تعرف البائع صاحب هذه الحقيبة فترجعه إليه، وأن كانت لا تعلمه فهذا مما لا يتبع بهمم الناس، ولا شيء عليها في ذلك.

 


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