بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة

حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إن هذا المبلغ الزهيد ” 10 يورو ” ولا تتبعه همة الناس، فإذا كان الأمر كذلك، وأن هذا الأمر عند أهل تلك البلاد لا يسألون عنه لأنه مبلغ زهيد.

وتابع ” السند ” ، فأن كانت تعرف البائع صاحب هذه الحقيبة فترجعه إليه، وأن كانت لا تعلمه فهذا مما لا يتبع بهمم الناس، ولا شيء عليها في ذلك.