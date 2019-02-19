بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة
أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة.
وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إن هذا المبلغ الزهيد ” 10 يورو ” ولا تتبعه همة الناس، فإذا كان الأمر كذلك، وأن هذا الأمر عند أهل تلك البلاد لا يسألون عنه لأنه مبلغ زهيد.
وتابع ” السند ” ، فأن كانت تعرف البائع صاحب هذه الحقيبة فترجعه إليه، وأن كانت لا تعلمه فهذا مما لا يتبع بهمم الناس، ولا شيء عليها في ذلك.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالرحمن السند
حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة ؟ https://t.co/u5DDGhhrQT pic.twitter.com/F9s8uNRtbN
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 18, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65646 ] نشر منذ 10 دقائق
الله اعلم ,,