ولي العهد يتلقى ” بندقية الذهب ” هدية من مجلس الشيوخ الباكستاني

إسلام آباد(صدى):

قدم وفدٌ برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، هدية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبارة عن بندقية مطلية بالذهب إضافة إلى صورة شخصية (بورتريه) له .

وجاء ذلك في مقر إقامة الأمير محمد بن سلمان في إسلام آباد، عندما التقى برئيس مجلس الشيوخ يرافقه رؤساء الكتل البرلمانية وعددٌ من أعضاء المجلس.

وأبرم ولي العهد أمس الأحد في باكستان، مجموعة اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، في مختلف المجالات.