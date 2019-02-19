” التجارة ” تشهر بصاحب منشأة بعرعر خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات

الرياض(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية والاتصالات بمدينة عرعر بالحدود الشمالية، إثر تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، بإجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على جميع العروض الوهمية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكوى إلى مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.