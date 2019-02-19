أمطار وثلوج على مراكز حقل

تبوك(صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة وتساقط للثلوج على مركز علقان التابع لمحافظة حقل، شملت المركز وضواحيه عقيرية الصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلالية والخريج والطويلات والبيانه والقراحي، وعلى مركز علو القيصر شملت الشرف ووادي الجعيب، ووادي النقوى ووادي صعاد ووادي السر والمجيفل وأم حطب.

كما هطلت أمطار مصحوبة بتساقط الثلوج على مركز الزيته، شملت المركز وضواحيه نتيش والوادي الأبيض، وأذل والقطار وعلى مركز أبو الحنشان شملت ردة أرشيد ووادي مبرك وتنينير.