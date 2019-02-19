إحالة مروجي شائعة ” مرض كورونا ” إلى النيابة العامة

عادل الحربي(صدى):

بدأت محافظة وادي الدواسر، مطلع الأسبوع الماضي، في إحالة عدد من مروجي الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل معلومات مغلوطة دون تثبت حول مرض كورونا إلى النيابة العامة لمقاضاتهم .

وتم إحالة من تم رصدهم من قبل عدد من الجهات الحكومية أو الخاصة بسبب إخلالهم بالنظام العام، وترويعهم للمواطنين، والسكينة العامة، وإرباكهم للجهات المختصة عن القيام باعمالها المناطة .

يذكر أن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار قد طمأن أهالي محافظة وادي الدواسر باستقرار الأوضاع في مستشفى المحافظة العام ، نافياً ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن انتشار فيروس كورونا وسط أعداد كبيرة من المراجعين وأهالي المحافظة.

وأكد أن الوضع مستقر تماماً وليس هناك حالات مثلما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات وتمت السيطرة عليها ولا داعي للقلق .