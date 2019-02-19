بالفيديو.. رئيس الانضباط: قرارات اللجنة المنشورة لا تكشف كل شيء وهذا سبب التباين
أكد الدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، أن ” ما ينشر في الاعلام من عقوبات هو ملخص القرار وليس كامل القرار حفظًا لخصوصية القضايا والأندية ” .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج ” الديوانية ” ، أن ” جميع الأندية يتم إرسال لها تفاصيل القرار والأسباب التي جعلتنا نتخذ القرار، ولا يوجد أي تأخير في إصدار القرارات الانضباطية ” .
وأوضح أن ” قرارات لجنة الانضباط المنشورة لا تكشف كل شيء وهذا سبب تباين العقوبات ” ، مضيفًا : ” عملنا تكاملي مع حكم المباراة ومراقب المباراة، وبعض القرارات نجلس 48 ساعة حتى نصدر القرار الصحيح ” .
وتابع : ” لفظ وحشي ليس من عندي بل موجود في مواد القانون ويأتي حسب التكييف ” ، مشيرًا إلى أن ” آلية عمل لجنة الانضباط تماثل عمل القضاء وحكم المباراة رجل قبض ” .
وأشار ” الرفاعي ” ، إلى أن ” تغريدات رئيس النصر سعود آل سويلم لا تزال منظورة ولا استطيع التعليق عليها ” .
وعن حالة علي النمر، قال : ” لا استطيع التدخل في الحالات التي شاهدها الحكم عبر الفار ” .
#الديوانية
د. أيمن الرفاعي : آلية عمل لجنة الانضباط تماثل عمل القضاء وحكم المباراة رجل قبض . pic.twitter.com/eFcVk5UZ1e
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 18, 2019
#الديوانية
د. أيمن الرفاعي : قرارات لجنة الانضباط المنشورة لا تكشف كل شيء وهذا سبب تباين العقوبات. pic.twitter.com/0OXh4SimOl
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 18, 2019
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