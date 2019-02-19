بالفيديو.. رئيس الانضباط: قرارات اللجنة المنشورة لا تكشف كل شيء وهذا سبب التباين

ماجد محمد(صدى):

أكد الدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، أن ” ما ينشر في الاعلام من عقوبات هو ملخص القرار وليس كامل القرار حفظًا لخصوصية القضايا والأندية ” .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج ” الديوانية ” ، أن ” جميع الأندية يتم إرسال لها تفاصيل القرار والأسباب التي جعلتنا نتخذ القرار، ولا يوجد أي تأخير في إصدار القرارات الانضباطية ” .

وأوضح أن ” قرارات لجنة الانضباط المنشورة لا تكشف كل شيء وهذا سبب تباين العقوبات ” ، مضيفًا : ” عملنا تكاملي مع حكم المباراة ومراقب المباراة، وبعض القرارات نجلس 48 ساعة حتى نصدر القرار الصحيح ” .

وتابع : ” لفظ وحشي ليس من عندي بل موجود في مواد القانون ويأتي حسب التكييف ” ، مشيرًا إلى أن ” آلية عمل لجنة الانضباط تماثل عمل القضاء وحكم المباراة رجل قبض ” .

وأشار ” الرفاعي ” ، إلى أن ” تغريدات رئيس النصر سعود آل سويلم لا تزال منظورة ولا استطيع التعليق عليها ” .

وعن حالة علي النمر، قال : ” لا استطيع التدخل في الحالات التي شاهدها الحكم عبر الفار ” .

#الديوانية

د. أيمن الرفاعي : آلية عمل لجنة الانضباط تماثل عمل القضاء وحكم المباراة رجل قبض . pic.twitter.com/eFcVk5UZ1e — KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 18, 2019