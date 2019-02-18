شركة نوماك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك “ NOMAC ”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها بمحطات تحلية المياه في محافظة جدة، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

.مسؤول البرامج والأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

. مدير الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، أو الاتصالات، أو العلاقات العامة، أو التسويق، أو إدارة العلامات التجارية)، أو ما يعادلها.

وأبرزت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا.