الأمير العميد فيصل بن محمد يلقي محاضرة في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر.. غدًا

سعيد العجل(صدى):

تستضيف ثلاثية الامير احمد بن بن بندر السديري مساء اليوم الثلاثاء صاحب السمو الملكي الامير العميد الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ليلقي محاضرة بعنوان ( الحرب الفكريه علي المملكة فى وسائل التواصل الاجتماعي).

ذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعويه التي يلقيها سموه والتى كان آخرها محاضرته بعنوان ( الارهاب الجديد) بجامعة الملك خالد بابها والتي كان لها صدى واسع .

الجدير بالذكر انه يمكن للمهتمين متابعة محاضرة الليله بثلاثية السديري من خلال رابط البث المباشر: هنــــــــا.