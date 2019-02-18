الأمير العميد فيصل بن محمد يلقي محاضرة في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر.. غدًا
تستضيف ثلاثية الامير احمد بن بن بندر السديري مساء اليوم الثلاثاء صاحب السمو الملكي الامير العميد الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ليلقي محاضرة بعنوان ( الحرب الفكريه علي المملكة فى وسائل التواصل الاجتماعي).
ذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعويه التي يلقيها سموه والتى كان آخرها محاضرته بعنوان ( الارهاب الجديد) بجامعة الملك خالد بابها والتي كان لها صدى واسع .
الجدير بالذكر انه يمكن للمهتمين متابعة محاضرة الليله بثلاثية السديري من خلال رابط البث المباشر: هنــــــــا.
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