نشر : منذ 37 دقيقة 658 4 فيديوهات متنوعة زوج عصبي اختلف مع زوجته وهددها برميها من شرفة المنزل الوسوم:السعودية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44955 ] نشر منذ 37 دقيقة
يسويها😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44955 ] نشر منذ 35 دقيقة
الزوجات هن ملح الحياة(بغضهن)
لأنهم يرفعون الضغط أكثر من الملح نفسه
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65624 ] نشر منذ 35 دقيقة
فاسدون ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11833 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله لايبــــــــلانا .