مجموعة البحري تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “ مجموعة البحري ” ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في مدينة الرياض، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو ما يعادلها.

. أخصائي التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة.)

وأبرزت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــا.