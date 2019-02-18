بالصور..الهلال يستأنف تدريباته بسترجاع ومناورة

نواف السالم(صدى):

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، تدريباته بعد أن تمتع اللاعبون بالراحة التي منحهم إياها مدير الجهاز الفني ” زوران” أمس الأحد.

وأجرى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء الماضي تدريبا استرجاعيًا، حيث أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

وتخلل مران بقية اللاعبين مناورة على جزء من الملعب بمشاركة جوناثان سوريانو ، حيث واصل سلمان الفرج، وعمر عبدالرحمن وعبدالله عطيف برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وخضع نوافع العابد لجلسة علاجية في العيادة حيث ستتحدد مدة برنامجه بناء على استجابته للعلاج.