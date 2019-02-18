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صورة نادرة للملك سعود يؤم 150 ألف مصلي في باكستان

صورة نادرة للملك سعود يؤم 150 ألف مصلي في باكستان
علي القحطاني(صدى):

كشفت صورة نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – وهو يؤم ١٥٠ ألف من المصلين في باكستان عام ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م.

ويأتي نشر الصورة، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لباكستان، إذ لقيت الزيارة ترحيب شعبي ودبلوماسي كبير، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم ملوكنا جميعاً ووالدينا

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