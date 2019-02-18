صورة نادرة للملك سعود يؤم 150 ألف مصلي في باكستان

علي القحطاني(صدى):

كشفت صورة نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – وهو يؤم ١٥٠ ألف من المصلين في باكستان عام ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م.

ويأتي نشر الصورة، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لباكستان، إذ لقيت الزيارة ترحيب شعبي ودبلوماسي كبير، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.