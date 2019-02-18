صورة نادرة للملك سعود يؤم 150 ألف مصلي في باكستان
كشفت صورة نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – وهو يؤم ١٥٠ ألف من المصلين في باكستان عام ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م.
ويأتي نشر الصورة، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لباكستان، إذ لقيت الزيارة ترحيب شعبي ودبلوماسي كبير، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44924 ] نشر منذ 26 دقيقة
رحمةالله علية
بندر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم ملوكنا جميعاً ووالدينا