هيئة المحاسبين القانونيين تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الهيئة أن العمل بمقرها في مدينة الرياض، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. كبير المراجعين الداخليين.

. أخصائي الخدمات الإلكترونية.

وأبرزت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي هنـــا .