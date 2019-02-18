للجنسين..وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين من الجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، وفروعها في المدن التالية: “ مكة المكرمة، وبريدة، والخرج ”.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: ممثل مبيعات طبية (للنساء/ مكة المكرمة)، ممثل مبيعات طبية (للرجال/ بريدة)، مشرف أول الموارد البشرية (للسعوديين/ الرياض)، أخصائي/ فني مختبرات- زراعة (للسعوديين/ الخرج).

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