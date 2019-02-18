عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، الإجراء المتبع عند تحويل أموال للشراء ولا تصل البضاعة.

وقال المتحدث: ” توصلني شكاوى متعددة بسبب تحويل أموال للشراء من حسابات مجهولة في مواقع التواصل، وبعد ذلك لا تصل البضاعة، ولا أحد يرد على الهاتف. ”

وتابع عبدالرحمن: ” آمل عدم التعامل مع الحسابات المجهولة أو تحويل الأموال لها وأن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجل تجاري أو مسجلة في معروف: هنـــــا.