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الإجراء المتبع عند تحويل أموال للشراء ولا تصل البضاعة

الإجراء المتبع عند تحويل أموال للشراء ولا تصل البضاعة
عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، الإجراء المتبع عند تحويل أموال للشراء ولا تصل البضاعة.

وقال المتحدث: ” توصلني شكاوى متعددة بسبب تحويل أموال للشراء من حسابات مجهولة في مواقع التواصل، وبعد ذلك لا تصل البضاعة، ولا أحد يرد على الهاتف. ”

وتابع عبدالرحمن: ” آمل عدم التعامل مع الحسابات المجهولة أو تحويل الأموال لها وأن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجل تجاري أو مسجلة في معروف: هنـــــا.


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