الإجراء المتبع عند تحويل أموال للشراء ولا تصل البضاعة
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، الإجراء المتبع عند تحويل أموال للشراء ولا تصل البضاعة.
وقال المتحدث: ” توصلني شكاوى متعددة بسبب تحويل أموال للشراء من حسابات مجهولة في مواقع التواصل، وبعد ذلك لا تصل البضاعة، ولا أحد يرد على الهاتف. ”
وتابع عبدالرحمن: ” آمل عدم التعامل مع الحسابات المجهولة أو تحويل الأموال لها وأن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجل تجاري أو مسجلة في معروف: هنـــــا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44924 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب وين الأجراء المتبع🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44924 ] نشر منذ 41 دقيقة
أناأعطيكم حل
يكون الدفع عن طريق شيك بتاريخ محدد
لأستلام المبلغ
يعني مايصرف شيكه الا بعد ماتتسلم بضاعتك