بالفيديو.. سائحات يرقصن ” المزمار ” في أحد أحياء جدة القديمة

خاص(صدى):

كشف مقطع فيديو، قيام سائحات بالرقص على الموروث الشعبي ” المزمار ” ، في أحد أحياء جدة القديمة، وذلك بحسب ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والمزمار هو رقصة فلكلورية شعبية وهي من أكثر الألعاب شعبية في مكة وجدة والمدينة والقنفذة والليث وينبع والطائف.

يلعب المزمار الرجال الكبار والشباب بحركات بدنية ووقع خاص من تحريك رجل ولف عصا باليد على الإيقاعات، حيث تتكون عدة المزمار من: علبة ونقرزان ومرجف ومرد.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، قد أدرجت في ديسمبر 2016 رقصة المزمار ضمن قائمة اليونسكو التمثيليَّة للتراث الثقافي غير المادي للبشريَّة، وجاء تعريف المنظمة: ” رقصة المزمار تعد من الرقصات التقليديَّة في منطقة الحجاز في المملكة العربية السعودية، وعادة ما تمارس لإحياء المناسبات العائلية أو الاحتفالات الوطنية ” .