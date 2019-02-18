وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، عدد من الوظائف على بند الأجور فئة (أ)، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

وقالت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، أن الوظائف المطلوبة هي: عامل طباخ للعمل بالرياض، وعامل طاهٍ للعمل بالرياض.

وأضافت : أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية لا تقل عن الخامس الابتدائي، والقدرة على القيام بالعمل بمستوى مبتدئ.

واشترطت أن يكون حاصلًا على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر، وامتلاك خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

التقديم متاح حاليًا من خلال البريد الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة: هنـــــــــــا.