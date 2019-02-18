شركة إكسترا تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة المتحدة للإلكترونيات “ إكسترا ” ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في محافظة الخبر، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

.محلل ويب أول.

. مدير التجارة الإلكترونية.

. موظف مشتريات أول.

. مدير الإبداع.

وأبرزت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 إبريل 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــا.