بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حلول طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الطقس على مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الأجزاء الشمالية من الرياض.

كما توقعت الهيئة أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.