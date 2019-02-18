بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حلول طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن هذا الطقس على مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الأجزاء الشمالية من الرياض.
كما توقعت الهيئة أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الثلاثاء 2019/02/19 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/euY3ROV4Dj
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 18, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44924 ] نشر منذ 1 ساعة
الجو برد🤢