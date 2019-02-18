وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ” الأول ” بن عبدالعزيز
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44904 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يرحمه