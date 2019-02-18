بالفيديو.. مطالبات بالقبض على قائد مركبة يتناول القات ويسير بسرعة جنونية

نايف السالم(صدى):

ناشد النشطاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الجهات الأمنية بإلقاء القبض على قائد مركبة كان يتناول مادة القات أثناء قيادته المركبة المملوئة بحزم القات.

وأظهر مقطع فيديو، قائد المركبة وهو يسير بسرعة جنونية على أحد الطرق، و يستمع لأغنية المطرب الكبير محمد عبده الشهيرة ” أبا اعتذر ” .

و طالب النشطاء، الجهات الأمنية بالقبض عليه وتقديمه للقضاء؛ لينال الجزاء الرادع على فعلته، إذ ارتكب عدة مخالفات وهي تهريب مادة محظورة وكذلك تناولها والقيادة بسرعة جنونية، معرضًا رواد الطرق العامة للخطر واستخدامه الهاتف الجوال وعدم ربط حزام الأمان.