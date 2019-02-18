إعلان أسماء الفائزين في مزاين الإبل

عادل الحربي(صدى):

أعلن نادي الإبل اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل3، فئة فردي جل، اللون ” حُمر “.

وجاء في المركز الأول ” عايض رفعان عايض القحطاني ” ، وفي المركز الثاني ” عبد المحسن صالح عبد العزيز الراجحي ” .

واحتل ” عايض رفعان عايض القحطاني ” المركز الثالث، في حين جاء موسى عبد العزيز عبد الله موسى في المركز الرابع، و عايض رفعان عايض القحطاني في المركز الخامس والأخير.