إعلان أسماء الفائزين في مزاين الإبل
أعلن نادي الإبل اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل3، فئة فردي جل، اللون ” حُمر “.
وجاء في المركز الأول ” عايض رفعان عايض القحطاني ” ، وفي المركز الثاني ” عبد المحسن صالح عبد العزيز الراجحي ” .
واحتل ” عايض رفعان عايض القحطاني ” المركز الثالث، في حين جاء موسى عبد العزيز عبد الله موسى في المركز الرابع، و عايض رفعان عايض القحطاني في المركز الخامس والأخير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65587 ] نشر منذ 17 دقيقة
باالمبارك باالمبارك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44904 ] نشر منذ 11 دقيقة
مبروك🤗