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إعلان أسماء الفائزين في مزاين الإبل

إعلان أسماء الفائزين في مزاين الإبل
عادل الحربي(صدى):

أعلن نادي الإبل اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل3، فئة فردي جل، اللون ” حُمر “.

وجاء في المركز الأول ” عايض رفعان عايض القحطاني ” ، وفي المركز الثاني ” عبد المحسن صالح عبد العزيز الراجحي ” .

واحتل ” عايض رفعان عايض القحطاني ” المركز الثالث، في حين جاء موسى عبد العزيز عبد الله موسى في المركز الرابع، و عايض رفعان عايض القحطاني في المركز الخامس والأخير.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 65587 ] نشر منذ 17 دقيقة

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