شاب يخلع جلد زوجته بعدما رفعت ضده دعوي ” طلاق “

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري الرد على الإهانات والنظرات التي تلقها من أقاربه وكل من يعرفه بعدما رفعت زوجته ضده دعوي خلع لفرضه الطلاق، حيث انقض علي زوجته وبحوزته قطر وقام بتشويه وجهها وقطع أوتار يديها.

وجاء ذلك بعد أن استمرت المشاجرات والمشاحنات بينهما كثيرًا إلي أن جاء اليوم التي كان يعلمه أهل الزوجه، وطلبت من زوجها الطلاق لعدم قدرتها علي العيش معه.

ورفض الزوج طلب زوجته لكثرة حبه إليها وتعلق قلبه بها، تزايدت الأعباء علي الزوجة فلم تجد من يساندها في محنتها بعدما تخلي عنها أهلها منذ البدايةغير محكمة الأسرة لتكون سندًا لها، حيث أقامت دعوي خلع علي زوجها بدون علم الزوج حتى حدث ذلك.