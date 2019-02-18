بالصور.. بنتلي بينتايجا سبيد 2020 تخطط للانتقام من نقطة ضعف جوهرة رولز رويس

أميرة خالد(صدى):

شهد الانترنت على نشر صور سيارة بنتلي بينتايجا سبيد 2020 ، أجدد نسخة من سيارة بنتلي بينتايجا ، التي تعتبر على حد تصريح الصانع البريطاني أسرع سيارة SUV إنتاجية في العالم .

ولنتعمق بالموضوع يبدو أن غضب شركة بنتلي الشديد من رولز رويس كالينان التي سلّبت منها لقب فخم سيارة SUV في العالم ، جعلها تبحث عن نقطة ضعف جوهرة رولز رويس ، وتطلق سيارة بنتلي بينتايجا سبيد 2020 التي تمتلك سرعة قصوى تصل إلى 306 كم/س أي أنها أسرعة بـ 1 كم/س من لامبرجيني اوروس أسرع سيارة سيارة SUV إنتاجية في العالم من ناحية سرعة قصوى .

فكما تعلمون تتفاخر سيارات رولز رويس الانجليزية بنفسها كونها قصور متحركة ، بالرغم من أن جميع سيارات رولز رويس لديها نقطة ضعف وحيدة نعلمها جميعاً ، بعيداً عن سعرها الهائل ، وهي عبارة عن الوزن الهائل الذي ينعكس على تسارعها ، ولكن أي قصر في العالم يجب أن يتميز بكسوة داخلية عالية الترف والفخامة وهذا ما يجعل شركة رولز رويس لا تهتم بنقطة ضعفها فهي تعتبرها ما يميزها بين جميع صناع السيارات الفاخرة ، بالرغم من أن الصانع الانجليزي العريق سبق وصرح في العديد من المناسبات أنه لا يوجد أي سيارة في العالم تستطيع منافسة فخامة علامتها التي تعتبر نفسها مركبة تتحدى اليخوت والطائرات الخاصة .

وربما جذبت نقطة الضعف هذه شركة بنتلي التي تعتبر نفسها منافسة لعلامة رولز رويس بالرغم من أن بنتلي تقدم سيارات فخمة ولكنها تركز على الأداء الرياضي ، ليتم مؤخراً إطلاق سيارة بنتلي بينتايجا سبيد 2020 على الانترنت قبل الكشف عنها الشهر القادم ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 ، وتعتمد أجدد نسخة من سيارة بنتلي بينتايجا 2020 على محرك W12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 626 حصان (635 حصان أوروبي PS) و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران ، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية .

اللمسات الخارجية التي تميز سيارة بنتلي بينتايجا سبيد 2020 عن نسخ بينتايجا الأخرى ، تضمنت مصابيح وشبك أمامي ألوانهم داكنه ، وزودت أجدد سيارات بنتلي 2020 بـ اطارات قياس 22 إنش ، وحصلت على عتبات أبواب جانبيه ، وجناح خلفي بارز يكشف عن هويتها الرياضية ، إلى جانب شعارات Speed .

وتعتمد هذه النسخة من سيارة بنتلي بينتايجا 2020 على قاعدة عجلات تم تحسينها حتى تتجواب مع الأداء الرياضي لنسخة سبيد ، وحصلت السيارة على نظام تعليق هوائي ونظام عادم معدل يطلق أصوات رياضية مميزة ، كما أنها زودت بمكابح كربون سيراميك اختيارية .

مازال الوقت مبكر لمعرفة سعر بنتلي بينتايجا سبيد 2020 أجدد سيارات بنتلي 2020 .