بالفيديو.. رئيس ” علماء باكستان ” : دفاع المملكة وباكستان واحد وكلنا جنود لخادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

وجَّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر أشرفي، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، داعيًا إياه إلى زيارة باكستان.

وأعرب عن شكر وامتنان الشعب الباكستاني إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على زيارته للجمهورية الإسلامية، متمنيًا تكرار الزيارة في المستقبل.

وقال إن ” هذه الزيارة ناجحة، طيبة، مباركة ” ، مضيفًا : ” نحن كلنا واحد، وكلنا جنود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للإسلام والمسلمين ” .

وأضاف : ” رسالة إلى الأعداء لا تنظروا إلى المملكة أو باكستان، لأن دفاع المملكة وباكستان واحد وكلنا واحد أمام أعدائنا ” ، متابعًا : ” ونشكر ولي العهد على دعمه وحبه إلى أهل باكستان وخاصة سجناء الجمهورية في المملكة الذي أمر بإطلاق سراحهم ” .