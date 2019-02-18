بالفيديو.. رئيس ” علماء باكستان ” : دفاع المملكة وباكستان واحد وكلنا جنود لخادم الحرمين
وجَّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر أشرفي، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، داعيًا إياه إلى زيارة باكستان.
وأعرب عن شكر وامتنان الشعب الباكستاني إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على زيارته للجمهورية الإسلامية، متمنيًا تكرار الزيارة في المستقبل.
وقال إن ” هذه الزيارة ناجحة، طيبة، مباركة ” ، مضيفًا : ” نحن كلنا واحد، وكلنا جنود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للإسلام والمسلمين ” .
وأضاف : ” رسالة إلى الأعداء لا تنظروا إلى المملكة أو باكستان، لأن دفاع المملكة وباكستان واحد وكلنا واحد أمام أعدائنا ” ، متابعًا : ” ونشكر ولي العهد على دعمه وحبه إلى أهل باكستان وخاصة سجناء الجمهورية في المملكة الذي أمر بإطلاق سراحهم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65587 ] نشر منذ 24 دقيقة
رعى الله سموه و وفقه في مسعاه وحفظه في الحل والترحال ومن كل شر وقاه ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44905 ] نشر منذ 6 دقائق
👍👍👍👍👍