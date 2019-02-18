بالفيديو..قوانين اختراق الخصوصية بين الزوجين
أكدت الأخصائية الاجتماعية حصة العزاز، اليوم الاثنين، على أن اختراق الخصوصية بين الزوجين لها قوانين تحددها وتقننها.
وقال العزاز خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : لابد أن يتم الأمر بالتراضي التام .. وبعض الرجال يعتبر الزوجة جزء من ممتلكاته.
وأضافت : النساء تخاف أن تشتكي زوجها بأنه يفتش جوالها، ولكن الرجال تعتبر ذلك عدم ثقة من المرأة ولكنه يتحكم في جوال زوجته ويفتش فيه على أساس إنه مسؤول عنها.
وتابعت : المرأة هي التي تحدد شكل العلاقة بينها وبين زوجها، ويجب أن تخبره بما يضايقها، حتى لا يفعله مرة أخرى، ويحترمها.
الأخصائية الاجتماعية #حصة_العزاز : اختراق الخصوصية بين الزوجين لها قوانين تحددها وتقننها .. ولابد أن يتم الأمر بالتراضي التام .. وبعض الرجال يعتبر الزوجة حزء من ممتلكاته #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/B3JonQuKpf
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 18, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65587 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65587 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44904 ] نشر منذ 14 دقيقة
إذا صكيت على نفسك الباب أنت وأياها
تسقط جميع القوانين🤗