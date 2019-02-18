بالفيديو..قوانين اختراق الخصوصية بين الزوجين

عادل الحربي(صدى):

أكدت الأخصائية الاجتماعية حصة العزاز، اليوم الاثنين، على أن اختراق الخصوصية بين الزوجين لها قوانين تحددها وتقننها.

وقال العزاز خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : لابد أن يتم الأمر بالتراضي التام .. وبعض الرجال يعتبر الزوجة جزء من ممتلكاته.

وأضافت : النساء تخاف أن تشتكي زوجها بأنه يفتش جوالها، ولكن الرجال تعتبر ذلك عدم ثقة من المرأة ولكنه يتحكم في جوال زوجته ويفتش فيه على أساس إنه مسؤول عنها.

وتابعت : المرأة هي التي تحدد شكل العلاقة بينها وبين زوجها، ويجب أن تخبره بما يضايقها، حتى لا يفعله مرة أخرى، ويحترمها.