4 حيل جربيها عند وضع مكياجك ستزيد من ثباته وجمالك

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في التجميل ، أن لاستخدام المكياج أسرار وخبايا لا تجيدها كل النساء، ولا يبوح بها كل خبراء التجميل، على الرغم من أهميتها.

وحتى تكوني الأجمل في كل طلة تظهرين بها، قدم الخبراء أهم أسرار المكياج التي تساعد على ثباته لأطول فترة ممكنة، والتي تظهرك أكثر جاذبية وتألق.

ومن هذه الأسرار :

تسخين فرشاة الرموش

إذا كنت تستخدمين بكرة لف الرموش، فجربي تسخينها لثوانٍ معدودة بمجفف الشعر، ثم ضعي ماسكارا مقاومة للماء، ولتري جمال رموشك.

تجميد الكحل

إن كنت تعانين من سيلان الكحل، فجربي وضعه في الثلاجة قبل استخدامه بربع ساعة.

الخل لشعرك

جربي شطف شعرك بالخل، سيساعد ذلك على ترطيب شعرك، واتركيه على شعرك لبضع دقائق، ثم قومي بشطفه بالماء العادي.

مكعبات الثلج

قبل الذهاب إلى الفراش استخدمي مكعبات الثلج ودلكي بها وجهك، فستبقي الخلايا الدهنية، وحب الشباب والتجاعيد تحت السيطرة.