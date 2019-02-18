طالبات جامعة الباحة يتعرضن لحادث مروري في بني مالك

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعرض مجموعة طالبات كن قادمات من جامعة الباحة للبنات، باتجاه مركز بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، لحادث تصادم مروري تعرضت له الحافلة التي تُقلهن.

وجاء ذلك بسبب انعدام الرؤية؛ لكثافة الضباب والذي غطى المنطقة بما فيها الطرق الرابطة، ولكن تم نجاتهن ولله الحمد.

وتعرضت حافلة طالبات الجامعة لحادث تصادم مروري مع ثلاث مركبات، وهو ما أدى لإصابة شخص من الأطراف الأخرى في الحادث، وسلامة الآخرين بما في ذلك الطالبات، واللاتي أصبن بالخوف والهلع.

ونقلت فرقتان إسعافيتان من مستشفى القريع بني مالك المُصاب، والمساعدة في علاج حالات بسيطة في الموقع دون حاجتها للنقل للمستشفى.