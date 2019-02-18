الشباب لـ اتحاد الكرة: لا حياة لمن تنادي

ماجد محمد(صدى):

خاطب نادي الشباب، اتحاد كرة القدم، بعد فرض عقوبة على لاعب الفريق سيبستياو دي فرايتاس جونيور، بإيقافه مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10.000 ريال.

وقال ” الشباب ” في تغريدة له: ” لقد أسمعت لو ناديت حيًّا .. ولكن لا حياة لمن تنادي ” .

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، اللاعب بسبب استخدامه قوة مفرضة ضد لاعب الفريق المنافس في مباراة الشباب والوحدة، ما أدى إلى طرده مباشرة من حكم اللقاء.