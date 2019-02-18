الشباب لـ اتحاد الكرة: لا حياة لمن تنادي
خاطب نادي الشباب، اتحاد كرة القدم، بعد فرض عقوبة على لاعب الفريق سيبستياو دي فرايتاس جونيور، بإيقافه مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10.000 ريال.
وقال ” الشباب ” في تغريدة له: ” لقد أسمعت لو ناديت حيًّا .. ولكن لا حياة لمن تنادي ” .
وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، اللاعب بسبب استخدامه قوة مفرضة ضد لاعب الفريق المنافس في مباراة الشباب والوحدة، ما أدى إلى طرده مباشرة من حكم اللقاء.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2656 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصادر مؤكدة أن هناك تكتل داخل الأندية للدفع بخالد البلطان ليكون رئيس اتحاد القدم المنتخب بنهاية الموسم