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الشباب لـ اتحاد الكرة: لا حياة لمن تنادي

الشباب لـ اتحاد الكرة: لا حياة لمن تنادي
ماجد محمد(صدى):

خاطب نادي الشباب، اتحاد كرة القدم، بعد فرض عقوبة على لاعب الفريق سيبستياو دي فرايتاس جونيور، بإيقافه مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10.000 ريال.

وقال ” الشباب ” في تغريدة له: ” لقد أسمعت لو ناديت حيًّا .. ولكن لا حياة لمن تنادي ” .

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، اللاعب بسبب استخدامه قوة مفرضة ضد لاعب الفريق المنافس في مباراة الشباب والوحدة، ما أدى إلى طرده مباشرة من حكم اللقاء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2656 ] نشر منذ 2 ساعتين

مصادر مؤكدة أن هناك تكتل داخل الأندية للدفع بخالد البلطان ليكون رئيس اتحاد القدم المنتخب بنهاية الموسم

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