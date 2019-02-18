صورة ولي العهد يرد التحية لمواطنة باكستانية رحّبت به

حامد العمري(صدى):

وثقت عدسة أحد المصورين تواضع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، رافعاً يده لإحدى المواطنات الباكستانيات؛ رداً على ترحيبها بسموه، عند مرور موكبه الذي استقل فيه عربة تجرها الخيول، أثناء توجهه إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برفقة رئيس الوزراء عمران خان.

وقد نشر الصورة أحد المواطنين السعوديين على حسابه على ” تويتر ” ، قائلاً: ” لهم مجدٌ فوق نجدٍ.. فدنا التاريخ لهم فخراً على هامات السحاب تعلو فعايلهم محمدٌ.. هذا الشبل من أبيه سلمان الأسد ” .