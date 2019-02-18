استطلاع يكشف أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

علي القحطاني(صدى):

استطلعت صحيفة صدى الإلكترونية، آراء قراءها، حول أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات العربية، متساءلة: ” ما أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات العربية؟ ”

وجاء تصويت القراء كالتالي:

1-حوالي 70% جميع ما سبق.

2-حوالي 10% عدم تقديم التنازلات والشك.

3-حوالي 10% الأعباء المالية.

4-حوالي 7% الإهمال وعدم الاهتمام.

5-حوالي 3% الغيرة الخانقة وعدم التوافق.

ليظهر التصويت أن غالبية القراء يرون أن سبب ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات العربية، هي عدم تقديم التنازلات والشك، والأعباء المالية، والإهمال وعدم الاهتمام، والغيرة الخانقة وعدم التوافق.