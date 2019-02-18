أمانة جدة تكشف لـ ” صدى ” تطورات معالجة حفر الأمطار بحي الروابي

نايف السالم(صدى):

تلقت صحيفة ” صدى ” ، بيانًا من أمانة محافظة جدة، على ما نشرته الصحيفة تحت عنوان ” بالفيديو والصور.. أهالي حي الروابي يناشدون معالجة حفر الأمطار ” .

وأوضحت الأمانة لـ ” صدى ” ، أن الحي المذكور بالخبر مدرج ضمن أعمال الصيانة لدى الإدارة المختصة، وتتم معالجة الحفر الوعائية والأرصفة فيه بحسب ما يرد للأمانة من بلاغات وبحسب التقرير الفني من قبل المقاول يوجد طفوحات وتسريبات من شكات الصرف الصحي بالحي.

وكان عدد من أهالي الحي قد تحدَّثوا إلى ” صدى ” ، مؤكدين أن الشوارع لا تخلو من الحفر التي خلفتها الأمطار وانتشرت بأحجام كبيرة، بعضها واضحة وبعضها غير واضحة بعد أن غمرتها مياه الأمطار، في الوقت الذي لا يوجد أي علامات تحذيرية.

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